Eestisse saabub teisipäeval 140 Prantsuse kaitseväelast

Esimesed 50 Prantsuse kaitseväelast jõudsid Eestisse 20. märtsil, prantslaste lahingutehnika Eestisse toimetamine lõppes sel kolmapäeval.

Eestisse saadetava lahingugrupi juhtriik on Ühendkuningriik, panustavad riigid on Prantsusmaa ja Taani. Kokku kuulub Eestisse saabuvasse lahingugruppi ligi 1200 liitlassõdurit.

Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega, kelle käsutuses on muuhulgas tankid Challenger 2, jalaväe lahingumasinad Warrior ning liikursuurtükid AS90. Prantsusmaa panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB. Prantslased teenivad Tapal järgnevad kaheksa kuud, andes seejärel vastutuse üle taanlast.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid möödunud juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola.