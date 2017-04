Fotod: muusikakool tähistab kuuekümnendat sünnipäeva

Esinesid kooli muusikaosakonna õpilased ja nende õpetajad. Toimuvat jälgis rohkearvuline publik.

Juubelipidustused jätkuvad täna vilistlastele ja kutsustud külalistele mõeldud kontserdiga, kus astuvad lisaks praegustele pilliõpilastele üles ka vilistlased. Järgneb sünnipäevapidu.

Tapa muusikakool hakkas tegutsema 1957. aastal.

Esialgu õpetati seal klaveri- ja viiulimängu, peagi lisandusid akordioni-, puhkpilli- ja tšelloõpetus. Esimestel õppeaastatel asusid klassiruumid endise Tapa algkooli majas, alates 1960. aastast on huvikool tegutsenud praeguses asukohas 1. Mai puiesteel.

2015. aasta sügisel loodi ka kunstiosakond ning kool kannab nüüd Tapa muusika- ja kunstikooli nime.

Praegu õpib muusikaosakonnas umbkaudu sada ning kunstiosakonnas seitsekümmend last ja noort. Koolis töötab 14 õpetajat.

Kuigi Tapa muusika- ja kunstikool ei ole võtnud eesmärgiks õpilasi konkurssideks drillida, on saavutatud väga häid tulemusi. Näiteks pääses üleeestilise konkursi “Noor instrumentalist 2017” finaali koguni neli pilliõpilast. Kunstiosakonna õpilased on osalenud edukalt mitmel võistlusel ja nende tööd on olnud esindatud näitustel.