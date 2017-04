Nädala kaja: tuumasõja hirmus

Lõppeval nädalal leidus Põhja-Korea ja Ameerika ühendriikide suhtluses juba piisavalt ähvardamist tuumasõjaga. Ilmselt juhuslikult korraldatakse Eestis suurõppus Kevadtorm ajavahemikul 8.–26. maini. Selle tegevus hõlmab oluliselt ka Lääne-Virumaad. Lõppeval nädalal Sõmerul peetud suurõppuse teabepäeval rääkis kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem, et etteteatamiseta lisaõppekogunemistele võib reservväelasi seaduse järgi kutsuda kuni 60 päevaks. Kindral rõhutas, et tavaliselt kutsutakse neid kaheks-kolmeks päevaks. Kuuskümmend päeva pidavat olema märk, et olukord on muutunud väga tõsiseks.

Samal ajal kui Ameerika ühendriigid ja Põhja-Korea teineteisele tuumamuskleid näitasid ning meie sõdurpoisid koos liitlastega suurõppuseks valmistusid, peeti tulist diskussiooni aasta ema tiitli teemal. Selle tiitli andmise algmõte olevat olnud abielu propageerimine ja mõnede hinnangul see tiitel üksikemale ei sobi. Arvestades üksikemade arvu riigis, oleks sellist mõtteviisi ehk oodanud Donald Trumpilt. Tema kasutas presidendikampaanias nn šokiteraapiat, et pääseda meediakanalite esiuudiseks.

Lõppeval nädalal lahvatas pikalt vindunud sissisõda ka kodukamaral. Targa Maja pankrot ja EAS-i rekordiline tagasinõue pani poliitikute suud vahutama. Kes pidas EAS-i liiga lahmivaks, kes süüdistas Targa Maja juhti, näpuga näidati ka kunagisele linnapeale Andres Jaadlale, kes omakorda pidas loengu inimeste, töö ja plaanide omavahelistest seostest. Andku mulle andeks need paljud, kelle loetelust välja jätsin.

See Targa Maja saaga on läinud juba nii keeruliseks, et ega keegi peale kohtukulli asjasse täit selgust toogi.

Ja lõpetuseks näide, et Kadrina vallavõimud oskavad isegi telliskivi untsu keerata. Iga kuu ühel neljapäeval korraldatakse raamatukogus infotund: kella 16–17 ehk ainult pensionäridele ja töötutele.