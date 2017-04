Rakvere linnanoorte teatritrupp tõusis parimate sekka

Žürii liikme, Rakvere teatri näitleja Anneli Rahkema sõnul oli 19 riigifestivalile pääsenud lavastuse seas laureaadi kandidaate rohkem kui statuudis ette nähtud viis preemia saajat.

„Otsustavaks said minu kui žürii liikme maitse, mõistagi kokkuleppel teiste žürii liikmetega, ja see, et kui ma istun saalis, siis ma saan elamuse või see kuidagi mind puudutab ja liigutab,” ütles Rahkema.