Lääne-Viru maavanem Marko Torm on natuke väsinud olemisega, kui oma kabinetis laua taha istub ning üpris kiretult tulevikust rääkima hakkab. Mida sa ikka rõõmustad, kui lõpuks on jõutud seisukohale, et maavalitsusi ja maavanemaid polegi vaja, ning nende tegevus saab selle aastanumbriga otsa.