Tervisekeskuse konkursi võitjad on teada

Konkursile laekus viis tööd. Žüriisse kuulunud Rakvere linnavolikogu esimees Toomas Varek ütles, et seda oli isegi üle ootuste palju. Samas nentis Varek, et nii mõnegi töö autorid olid asjasse pisut ülejala suhtunud ning polnud ilmselt vaevunud isegi kohale tulema ja olukorraga tutvuma.

Viiest tööst läks žürii hindamisele neli. “Üks ei kvalifitseerunud, sest tingimustes oli seatud kuni kahekorruseline hoone, kavand esitati aga kolmekorruselise hoone püstitamiseks,” selgitas Varek.

Žürii, kuhu lisaks Varekile kuulusid abilinnapea Rainer Miltop, perearstide esindaja Kersti Veidrik, linnaarhitekt Angeelika Pärna ning arhitektid Kalle Vellevoog ja Toomas Tammis, otsustas premeerida kahte tööd.

Võistlustöö “Mets” pälvis tähelepanu looduslähedusega ning kena väljanägemisega. “Meenutab Sõmeru keskusehoonet,” märkis Toomas Varek.

Võistlustöö "Mets". / Eskiis.

Võistlustöö “Peitus” puhul oli linnavolikogu esimehe sõnul näha, et sellega oli kõige rohkem vaeva nähtud. “Hoone on väga hästi keskkonda sobitatud, samuti on sellel väga hea ruumilahendus,” ütles ta. Selle maja välisilmes leidub sarnasusi nii Targa Majaga kui ka Rakvere haigla uue hoonega.

Ümbrikud avatakse ja võitja kuulutatakse välja homme kell 16 Targa Maja saalis. Peapreemiaks on 6000 ning ergutuspreemiaks 2000 eurot.