Buena Vista Social Clubi laulja esineb Rakveres

Kuuba päev algab juba keskpäeval. Siis on avatud lasteala atraktsioonidega, soovijatele õpetatakse Kuubas populaarseid tantse nagu mambo, samba, rumba. Samal ajal on klubis võimalik proovida sigari rullimist tubakalehtedest. Kohal on pidu vedamas ehtne kuubalane Enrique Fabregas.

Saab ka lihtsalt sohval mõnuleda ning Kuuba sööke ja jooke maitsta. Saab teada, milliseid rummikokteile veel peale kuulsa Cuba Libre pakutakse.

Päeva teine pool algab pärast neljatunnist siestat. Kella 20-st kuni hommikuni välja salongimuusika ja sõu saatel. Kohal on Jesus Montero, kes on laulnud ka legendaarses Buena Vista Social Clubis.

Ettevõtmise korraldaja Eduard Salmistu rääkis, et kuubalased sai ta Rakverre isiklike tutvuste kaudu. “Minu hea kolleegi ja sõbra Ivo Eensalu tütar on abielus kuubalasega,” ütles ta. “Kuuba õhtu idee oli varem ja seda oli kerge teoks teha, kuna juba 1. detsembril, kui klubi avasime, oli Ivo kohal ja sai seda pikalt planeerida.”

Salmistu sõnul on rahvas üldiselt koha üles leidnud ning Rakveres on kindel publik ka jazz-bluusi ja muu salongimuusika tarvis. “Kõik on vastastikune, kui rahvas ikka käib, siis jätkame ka uuel hooajal,” lisas Salmistu.

Selles kultuuriklubis pakutakse lisaks muusikale kirjandus- ja teatriõhtuid.

Kuula videost ka killukest Kuuba muusikat.