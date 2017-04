Kadrina pastor on puuetega inimeste liikumisvabaduse sõber

ELIL-i juhatuse liige Tiia Sihver, kes Eriksoni kandidatuuri esitas, selgitas, et kontserdikülastusel ühte Eestimaa kirikusse tekkis probleem – ratastooliga ei olnud võimalik sinna siseneda. Seepeale võttis ELIL ühendust Eesti Kirikute Nõukoguga, et leida lahendus kirikutesse pääsu parandamiseks.

“Kuna olen ise Kadrina inimene, uurisin, kuidas kohalikus kirikus lood on. Meelis-Lauri Erikson oli kohe valmis kokku saama, vaatasime koos üle probleemsed kohad ja arutlesime ka lahenduste üle. Juba kohtumisel imestas Meelis-Lauri ja küsis endalt korduvalt, kuidas ta selle peale mõelnud ei ole. Ja see ei olnud ainult sõnakõlks. Kõik sai kiirelt ja kärata tehtud,” rääkis Tiia Sihver.

Kaldtee Kadrina kirikus. / Erakogu.

Meelis-Lauri Erikson ise ütles, et selline tunnustus tuli väga ootamatult – kaldtee ja käetoed said paigaldatud juba ammu ning see on loomulik tegu. “Altari ees on paar astet ja ratastoolis varem sinna ei pääsenud. Minu meelest on see ilus žest, et ka ratastoolis inimene pääseb nüüd otse altari juurde,” kõneles Erikson.

Kirikuõpetaja rõhutas, et tänu kuulub tegelikult Juhan Viisele ja Aru Grupile, kes kaldtee ja käetoed ehitasid ja paigaldasid. “Kirikul endal selleks võimalust ei olnud, aga kohalik ettevõtja oli valmis selle kohe ära tegema. Nii et tegelik tänu on neile meestele, kes selle ehitasid,” lisas Erikson.