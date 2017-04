Märtsi keskel said Virumaa kunstnikud e-kirja. Kirjas küsiti: “Vaata endasse, vaata ja mõtle: mis annab sulle elamiseks jõudu ja su elule valgust? Mis rõõmustab sind? Kas on see küünlavalgus, vaimuvalgus? Või näedki sa elu ja maailma alati paremas valguses?” See oli Rakvere Galerii eestvedajate Riho Hüti ja Raivo Riimi kutse osaleda kevadnäitusel “Saagu valgus!”.