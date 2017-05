Kolumn: kannatame ära

Me käisime hiljuti perega Prantsusmaal ja saime seal nädalaga meeldiva kultuurišoki: meile naeratati tänaval, ühistranspordis, restoranis, poes, vaatamisväärsuste juurde pääsemise järjekorras; lapsi teretati ja laste teretamistele vastati absoluutselt iga kord; meid lasti järjekorras ette; ühistranspordis vahetati ja vabastati kohti, et lasta meil kuuekesi lähestikku istuda; poes anti lastele tasuta kommi; tänaval kingiti kõige pisemale võtmehoidja; meid kõnetati üha, et öelda, kui armsad lapsed meil on, ja korra patsutas üks kahe lapse isa meile ka tunnustavalt õlale.