Mari Riina Rist, kunstiharrastaja: “Kultuurijuht soovitab külastada napsutamiskohti”

Vastukaaluks võib tuua näiteks Paide kultuurikeskuse, kus on üle 3000 infojälgija, või Karksi valla 1707 jälgijaga kultuurikeskuse. Turundamine ja kommunikatsioon on täiesti olematud. Kes tahab saada meilile kultuurikava? Nagu seda rämpsu postkastis veel vähe oleks.

Kui direktriss oleks oma emotsioonid maha surunud, siis oleks ta aru saanud, et räägin laiemas plaanis. Tema arvas, et on ilus viis mind nüüd mõnitada. Targa inimesena oleks ta pigem möönnud, et koduleht on aegunud, käivad sisuhaldustööd – ja kõik ikka selleks, et võõras inimene leiaks kiirelt ühest kohast Rakvere kohta käivat infot. Seda mainib ta aga nagu muuseas ja uhkustab ringidega, mis on meil tegutsenud aastaid, kui mitte aastakümneid, või soovitab külastada eraasutusi, napsutamiskohti.

Jutt käib ju ikkagi kultuuri juhtimisest kõrgemal tasemel. Ei piisa ühest Facebooki-postitusest, millel on vähe jälgijaid, kui tahad üritustele maksimaalset arvu külastajaid. Nüüd tuleksid appi needsamad kuulutuste tulbad, kus ripuvad naistepäevaplakatid.

Teeme, aga miks teised seda küll ei märka? Kui aasta alguses rääkisid galerii ja teater oma möödunud aasta tegemistest ja külastatavusest, siis oleks ka kultuurimaja võinud sõna sekka öelda. See ongi kõige lihtsam viis rääkida oma tegemistest, valgustada inimesi ning kutsuda neid kultuuri juurde.