Advokaadid tegid relvasmugeldajate kohtuprotsessil riigiprokurörile kambaka

Nii eraldi kui ühistes kuritegudes tegid nad plaani automaattulirelvade ebaseaduslikult laskekõlblikuks muutmiseks ning turustamiseks.

Süüdistatavate kaitsjateks olevad kolm vandeadvokaati tegid juba istungi alguses riigiprokurör Laura Vaigule kambaka, väites, et pole teada, kas kannatanul, Eesti kaitseväel, on seaduslik või lepinguline esindaja. Algselt pidi kaitseväge kohtus esindama Roman Luukas, riigiprokuröri sõnul vahetus esindaja ja nüüd on selleks Ain Kabal.

Kohtunik Heli Väinaste tegi pooletunnise vaheaja, et riiklik süüdistaja saaks hankida vajalikud kirjalikud dokumendid kannatanu esindaja kohta.

Ka saavutas advokaatide armee töövõidu, mis puudutas kolme kohtualuse käeraudu. Vandeadvokaat Küllike Namm selgitas kohtule, et süüdistataval on õigus teha istungil märkmeid, kuid raudus kätega pole see õigus talle tagatud.

Samuti nõudsid vandeadvokaadid kohtult, et saalist lahkuks kriminaalmenetlusega tegelenud uurija Marko Zolotarjov. Kuigi kohus otsustas eelistungil uurija saali jätta, palus nüüd kohtunik Heli Väinaste kriminaalpolitseinikul saalist lahkuda.

Kriminaalasja raames kogutud materjalidest nähtub, et kuriteod pandi toime 2015.–2016. aastal, tellides internetist laskekõlbmatuks muudetud relvi, et need Eestis ebaseaduslikult laskekõlbulikuks muuta ja turustada.

Kohtueelse menetluse ajal leidis kaitsepolitsei läbiotsimistel ning võttis ära hulgaliselt relvi, nende osi ja laskemoona.

Lisaks eeltoodule süüdistab prokuratuur mehi veel järgmistes kuritegudes: 28-aastast Raivo Olevit kanepi ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegudes, 28-aastast Rauno Udekülli ja 40-aastast Martin Tanningut Eesti kaitseväe treipingi varguses, Udekülli Eesti kaitseväe erinevate relvaosade varguses ning Tanningut lõhkeaine ning lõhkeseadeldise oluliste osade ning lõhkematerjali ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei pidas mehed kahtlustatavana kinni eelmise aasta juunis ning prokuratuuri taotlusel viibivad nad alates 9. juunist 2016 kohtu loal vahi all.

Kriminaalasja uuris Kaitsepolitseiamet. Riigiprokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse üldmenetluse korras. Riiklikku süüdistust esindab kohtus riigiprokurör Laura Vaik.