Emadus on elukutsetest kõige suursugusem

Jah, emad väärivad tõeliselt austust, sest nad on hoole ja armastuse võrdkujud. Nad on läbi aegade edasi kandnud elu, koondanud perekonda ja rahvast, voolinud meie hinge, kinkinud meile oma keele, mida enamik maailmas nimetabki emakeeleks.

Emaarmastus on sügavaim ja andiderohkeim, emaks olemine kõige tänuväärsem ja kõige tänamatum töö. Usun, et emad saavad siiski just emaks olemisest kõige suurema naudingu.

Pole vaja palju, et maikuu teine pühapäev oleks kaunis, ülev ja meeldejääv. Sellel päeval ei saa ükski südamest tulnud tegemine valesti minna. Emadepäeva eel peaks “Head emadepäeva!” soovijate kingitus oma emadele, vanaemadele, abikaasadele ja sõpradele olema just emotsionaalne tugi – et emad saaks tunda end armastatuna ja olulisena.

Tuhat tänu, tuhat embust, tuhat lille kõigile emadele. Õnne teile emadepäevaks ja igaks uueks päevaks.