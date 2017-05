Juhtkiri: suvi tuleb huilates

Teatril käib kibekiire töö suvelavastustega, optimistlikumad kohvikud on korda seadnud suveterrassid ning plaanivad sisulist poolt ajaks, mil inimesi linnas kuhugi meelitada üsna keeruline on.

Suveplaane peavad aga tööinimesedki. Ilmselt on enamik märkinud juba punasega kalendrisse oma puhkuseaja ning kooskõlastanud selle pereliikmetega, et saaks koos üht-teist ette võtta.

Ehk on plaani peetud ka kaugemal elavate sõpradega, et klapitada suviseid sõite ning teha kokkusaamised võimalikuks.

Kuigi on levinud tõde, et inimene plaanib ja jumal juhib, ei maksa päris huupi puhkuste ajale vastu minna.

Miks mitte võõrustada kaugelt tulnud sõpru näiteks ööjooksu või Rakvere teatri suveeteenduste paiku.

Kohati tundub, et kui varem saadi suvel sõpradega kokku lihtsalt grillimiseks ja lõõgastumiseks, siis nüüd on inimestel huvi pigem ühistegevuste, olgu siis talgutöö, riigimetsa istutamise või sportimise vastu.

Juba mitu suve on Kadrinas, Tamsalus, Vinnis korraldatud lastele jalgpallilaagreid. Rakverele kõige lähemal asuv Vinni laager täitub huvilistega alati kiiresti, Tamsalu ja Kadrina näevad pisut rohkem vaeva, kuid tühjaks ei jää needki.

Vahva seegi, et nimetatud laagritesse leiavad sageli tee vanavanematele suveks külla komandeeritud väikesed võsud.

Maikuu teine pool on just see aeg, kui suveplaanide viimased detailid paika panna tasub. Kui on hea suvine idee peas tiksumas, siis jõuab veel korraldada, olgu selleks siis oma klassi- või ülikoolikaaslaste kokkutulek või väike omaalgatuslik (töö)laager (linna)sõprade lastele oma talus.

Tööd saavad tehtud, lapsed saavad üksteise seltskonda nautida ja mõned uued töövõttedki omandada.

Siis võib selguda, et teatripiletid on juba välja müüdud ja lemmikkontserdist kuuldi liiga hilja.