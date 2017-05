Kes kärajatel põlema pannakse?

“Iga kutsutud ja esinema nõustunud inimene saab eelnevalt kirja, kus on teemad, mida tal palutakse käsitleda,” sõnas ta. Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak kinnitas, et ürituse läbiviimise viis on antud Rein Siku otsustada. “Oleme arutledes visanud õhku teemasid, aga tema valib, mida ja kuidas käsitletakse,” sõnas Pihlak.

Rein Sikk ütles, et kärajate teemad lähtuvad sellest, mis toimub. “Praegu pole võimalik ette öelda, mis teemad on üleval kuu aja pärast,” märkis ta. Oma jah-sõna kärajatel esinemiseks on andnud Velvo Väli, Raivo Riim, Keio Soomelt ja Anne Nõgu. “On veel inimesi, kellega olen rääkinud,” ütles Sikk. Sõna kultuuri asjus saab sekka öelda igaüks.

Kärajate ohjeldajal on kindel eesmärk, et arutelu, mida peaks Rakvere kultuurielus tegema, jõuaks mingi konkreetse tulemuseni. “Võin lubada – kärajad pole liiga tõsine ega liiga igav, pigem kunagise SSSR-i vaimus,” sõnas ta.

Rein Sikk lisas, et üritusel, millel osalejaks on Facebookis märkinud mitukümmend inimest, tagab tuju ja turvalisuse Moonaküla muusikapatrull. “Loodan, et kõik põlevad heleda leegiga, aga mitte inimesed, vaid mõtted,” rõhutas Rein Sikk.