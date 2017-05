Juhtkiri: loomade torm

Mõni aeg enne seda kolas põder Mäe tänavas. Kundalased arutavad, kas on see suurõppus Kevadtorm, mis meie metsloomi linnadesse ajab, või on lihtsalt imelik kevad, sest õppustel paugutamine ei ole ju väga suure ulatusega. Teateid karudega kohtumistest on tulnud ka Läänemaalt ja Pedassaare kandist.

Metsaasukatele võivad inimeste sõjamängud tunduda hirmutavad ja häirivad. Kellele seda kõike vaja on, ei saa ilmselt aru ei põder, reinuvader ega mesikäpp. Muidu kuulutatakse meil igasugu rahusid välja, nagu koolirahu, jõulurahu, lindude pesitsusrahu. Kevadtorm on ilmselt erand, siis loomade rahu silmas pidama ei pea.

Samas võib loomade aktiivsuse taga olla ka soojemaks läinud ilm, mis pikale veninud talvest kangete kontidega elukad urgudest-koobastest välja toitu otsima ja muidu askeldama ajab. Seda, et toidu­kraami kõige enam inimeste läheduses leidub, teab praeguseks ilmselt iga karvane ja suleline. Huvitav on just asjaolu, et metsaasukad on üsna julged ega pelga inimesi.

Mullune aasta oli jahimeeste sõnul karudele väga viljakas ning eelmise talve tited on praeguseks parajateks jõmmideks kasvanud ja võivad nooruse uljuses sattuda paikadesse, kus peamiselt kahejalgne kondab, ja nõnda inimeste seas palju elevust tekitada.

Samas käivad Eestis koeraotsingud, eriline tähelepanu on viimasel ajal just Tamsalu kandil, kus Maardus elav omanik loodab oma kaks neljajalgset sõpra üles leida. Koeri olevat nähtud nii siin- kui ka sealpool maakonna piire.

Otsingust hakkab kujunema juba omamoodi paranähtus, sest inimestel on tekkinud küsimus, kas nimetatud loomakesed üldse ongi kadunud või sootuks olemas, sest maa alla kaks lihast ja luust neljajalgset sabakandjat siiski vajuda ei saa.

Kopsakas leiutasu on inimesed ärevaks teinud, nii on pildistatud ja otsijale pakutud ka hoopis suvalisi loomi.