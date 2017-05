Tänasest algab 11. doonoritelkide töösuvi

Regionaalhaigla verekeskuse arendusjuhi ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lombi sõnul ootab doonoritelke ees juba 11. töösuvi.

"See arv näitab, et oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mille on ka doonorid hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon. Telgid on teinud doonorluse nähtavaks ehk teisisõnu on verekeskus tulnud inimeste sekka. See on väga oluline noortele, kel seni veel vereloovutuskogemus puudub, samas teeb rõõmu, et ka püsidoonorid külastavad telke meelsasti,” rääkis Lomp.

Doonoritelkide tuuri avalöök on Pärnus. Edasi jõuavad telgid 12. ja 13. juunil Tallinna. Pärast Tallinna aga Rakverre. Doonoritelkide suvega saab kursis olla jälgides kampaanialehte doonoritelgid.ee.

Doonoritelkide projekt saab teoks tänu koostööle päästeameti, kaitseväe, sotsiaalministeeriumi, kaitseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, maa- ja linnavalitsuste, maanteeameti, kaitseväe värbamiskeskuse, kaitseväe ühendatud õppeasutuste, Kaitseliidu ja Eesti Punase Ristiga.