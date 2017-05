Verekeskus kutsub rakverlasi head tegema

Eriti oodatud on 0- ja A-reesusnegatiivsete ning A-reesuspositiivsete doonorite veri, kuid kutsutakse ka teiste veregruppide doonoreid ja esmaseid vereloovutajaid head tegema.

Samuti on alanud kollaste doonoritelkide suvi. Tänavu tuuritavad doonoritelgid egiidi all "Ka doonor on riigikaitsja!" mööda Eestit mai lõpust septembri keskpaigani, peatudes üheksas Eesti linnas: Tallinnas, Keilas, Raplas, Paides, Haapsalus, Rakveres, Pärnus, Tartus ning Viljandis. Telgituur kestab 28 päeva.

Rakvere linna keskväljakul on telgid püsti 19. juunil kella 12–18 ning 20. ja 21. juunil kella 11–17.