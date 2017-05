Kodulinna kultuurielust. Emotsionaalselt

See võimaldab võimulepürgijatel valimiste eel kombata rahva meelsust, ja ka linnakodanikul on hea tunne olla osaline oluliste otsuste langetamisel isegi siis, kui ta teab, et tema arvamus on otsustajatele vaid soovitusliku iseloomuga. Üks abiturient kirjutas lõpukirjandis, et kaasamine Eesti vabariigis on nagu tema vanaema, kes räägib kogu aeg, ainult et keegi ei kuula teda.

Tõmban esmalt pildi veidi laiemaks ja otsin vastust küsimusele, kas kodulinna inimeste meel on piisavalt hästi lahutatud. Olen nõus, et kaks-kolm suuremat üritust, mis tekitaksid kogukonnatunde, on Rakvere kultuuripildis puudu. Mõistan ka neid noori ja keskeas inimesi, kellele põnevaid ja eriilmelisi kultuurisündmusi napib. Hea meelelahutus vajab pühendunud eestvedajaid. Aga oma roll on ka üritustel osalejatel. Kui tulla kohale ja lähtuda põhimõttest, et mina olen piletiraha maksnud ja minul on õigus nõuda, et korraldajad peavad mind kogu raha eest lõbustama, siis ei teki sünergiat korraldajate ja osalejate vahel. Aga ilma selleta kultuuriimet ei sünni.

Mina ei ole kindlasti ei kultuurispetsialist ega kultuuriküsimustes arvamusliider. Olen tavaline lihtne inimene, kes ei arva, et lihtsal inimesel on alati õigus. Aga mõningane kogemus mul siiski on. Olin 20 aastat Rakvere 1. keskkoolis see õpetaja, kes tunniväliselt tegeles õpilaste meele lahutamisega. Igal reedel oli koolis tantsuõhtu ja iga kord pidime koos õpilastega mingi eeskava välja mõtlema. Tol ajal ei peetud paslikuks lihtsalt tantsulõbu pärast kokku tulla. Oli tarvis vähemalt paberil iga ürituse puhul ära näidata ka kasvatuslik eesmärk. See oli minu elus aeg, kus minu pidu oli siis, kui pidu ei olnud. Aga meelelahutusüritustel meeldib mulle tänini käia. Võibolla ongi õigus Ilmar Raagil, kes on öelnud, et hea meelelahutus päästab maailma.

Mulle meenub üks lugu sellest, kuidas noorte laulupeo eelõhtul sõitis kraavi veoauto ja kõik rongkäigu tarbeks tehtud dekoratsioonid purunesid. Ja siis ütles Ello Odraks, et pole hullu. Õhupallide raha me ikka leiame ja lilledeks korjame linna tagant tühermaalt Rakvere raipeid. Uskumatu, kui sooja vastuvõtu osaliseks sai Virumaa kolonn. Kui üks asi on ehe ja siiras, siis leiab ta tee inimeste südamesse riigikorrast sõltumata.

Nagu ütleb meie peaminister, loomulikult vastan ka nendele küsimustele, mille kohta linnaelanike arvamust küsiti. Hoiatan kohe ette, et mina saan seda teha ainult emotsioonide pinnalt. Minul pole mingeid teateid “teiselt poolt rindejoont”. Mina ei ole olnud nende otsuste langetamise juures, mille elluviimisega on juba alustatud ja millele kulunud palju aega ja raha. Mina ei tea, kes kellelegi midagi lubas.

Minule meeldiks väga, kui Rakverre tuleks Pärdi muusikamaja. Sellest tõuseks tulu kõigile linlastele. On inimlik soov saada osa oma rahva suurkujude edust. Kui välismaal ütlesin, et olen Arvo Pärdi kooliõde, sain 15 minutit kuulsust kätte, ilma et oleksin lillegi liigutanud.