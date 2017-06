Moe Handsa sai pääsukesemärgi

Kaheksa ettevõtte 27 toodet said sellel nädalal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas toimunud toidutoodete hindamise tulemusel Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärgi kandmise õiguse. Pääsukesemärk näitab lisaks toote kõrgele kvaliteedile ka seda, et toidutoote valmistamisel kasutatud põhitooraine on kodumaise päritoluga. Uued pääsukesemärki kandvate toodete hulka kuulub ka Moe OÜ alkohoolsed joogid.