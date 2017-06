Tulevikutalendi tosina finalisti seas mitu läänevirukat

Tänavu juba seitsmendat korda toimuvale Tulevikutalendi konkursile laekus kokku 313 taotlust 5.-12. klasside õpilastelt kõikjal üle Eesti. Noored kandideerisid konkursile teaduse-, kultuuri-, ettevõtlikkuse- ja sporditalendi kategoorias.

Konkursi žüriis kultuuritalente hinnanud laulja ja näitleja Gerli Padar kinnitas, et konkurents tulevikutalendiks pürgijate hulgas on tänavu erakordselt tihe.

“Kuigi ma olen osalenud paljude konkursside žüriis, siis nii rasket valikut polegi mul vist varem olnud. Kandidaatideks olid tugevad ja huvitavad noored, kes on kohati lausa mitmel alal andekad,” rääkis Padar.

Ta lisas, et finaliste valiku juures mängisid olulist rolli noorte eesmärgid ja tänased saavutused. “Konkursi finaali valitud noori eristas nii mõnestki teisest taotlejast just see, et neil oli ette näidata juba töös olevaid või edukalt lõppenud projekte. Nii näiteks on paljud neist täna asutanud või liitunud mõne huviklubiga, mille kaudu armastust ja innustust hobi vastu ka teiste eakaaslasteni tuua,” ütles Gerli Padar.

Konkurssi korraldava Maxima Eesti avalike suhete juhi Katja Ljubobratetsi sõnul on tänavune konkurss olnud edukas nii osalejate arvu kui ka noorte tugeva taseme poolest. “Kandideerijate tase on erakordselt kõrge, mis omakorda kinnitab, et meil Eestis on väga palju tublisid juhendajaid, treenereid ja õpetajad, kes oskavad märgata talente ja on võtnud oma hooleks noorte ande arendamise,” selgitas Ljubobratets.

Läbi aastate on olnud kõige suurema kandideerijate arvuga spordikategooria, kuhu ka tänavu laekus neljast kategooriast kõige enam avaldusi, moodustades ka tänavu kolmandiku kõigist laekunud avaldustest. Tihe konkurents oli tänavu ka kultuuri kategoorias, millele järgnesid ettevõtlikkuse- ja teadustalendid.

Teadustalente hindas tänavu füüsik ja “Rakett 69” saatejuht Aigar Vaigu ning sporditalente Eesti ainus korvpalli olümpiavõitja Tiit Sokk. Ettevõtlikkustalente valis välja ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning kultuuritalente laulja ja näitleja Gerli Padar.

Maxima Eesti poolt ellukutsutud Tulevikutalendi 2017 konkursi võitjad kuulutatakse välja homme Energia Avastuskeskuses. Iga talendikategooria esikohta premeeritakse 1500 euro suuruse stipendiumiga, 2. ja 3. koha omanikke aga vastavalt 1000 ja 500 euro suuruste stipendiumitega.

Tulevikutalent 2017 stipendiaadid:

KULTUURITALENT

Heli Kukk (Tapa Gümnaasium) - kirjanik

Darina Nossova (Narva Keeltelütseum) - maalikunstnik

Jasper Käänik (Jõhvi Gümnaasium) - filmitegija

TEADUSTALENT

Eva-Maria Raudsepp (Tamsalu Gümnaasium) - robootikahuviline, kes tegeleb nutispordi ja pranglimisega

Brita Laht (Saaremaa Ühisgümnaasium) - keemiahuviline, kes uurib plastikomposiidi biolagunevust

Daniil Vaino (Narva Keeltelütseum) - loodusteaduste ja programmeerimishuviline

SPORDITALENT

Carmen-Lii Targamaa (Haapsalu Põhikool) - vehkleja

Amanda Rebeca Padar (Miina Härma Gümnaasium) - võistlustantsija

Li Lirisman (Tallinna Juudi kool) - karate harrastaja

ETTEVÕTLIKKUSTALENT

Kevin Reisenbuk (Hugo Treffneri Gümnaasium) - biojäätmete lagunemise lahendust pakkuv ettevõtja

Anton Kirillov (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) - meedia-aktivist

Merilin Anijärv (Tallinna Tehnikagümnaasium) - vene noorte integreerija Eesti ühiskonnaelusse