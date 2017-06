Edgar Savisaar teeb meditsiinisüsteemile etteheiteid

Savisaar kirjutab: "Pika haigusloo kokkuvõtteks tunnistab patoloogide komisjon, et olen pöördumatult haigestunud ning põen raskeid kroonilisi haigusi, millest ei ole võimalik paraneda. Komisjon ütleb ka, et on olemas risk, et minu tervislik seisund muutub ebastabiilseks, kuid nad ei oska täpselt öelda millal see võiks juhtuda. Selleks, et minu organism püsiks stabiilses seisundis, pean ma komisjoni seisukoha kohaselt täitma samaaegselt kolme tingimust: võtma korrektselt ravimeid, täitma arstide juhiseid (peaasjalikult dieet) ning rakendama säästlikku elurežiimi.

Ekspertide hinnangul on säästlikuks elurežiimiks rohkem kui sajal järjestikkusel kohtuistungil osalemine ca 6 tundi päevas. Küsige kohtumenetlusi läbi teinud inimestelt, kas kohtuistungid on süüdistatavale „säästlik elurežiim“. Aga sada kohtuistungit? Kahju, et Rein Kaarepere sellele enam vastata ei saa.

Niisiis järeldavad kohtuarstid, et kui ma võtan õigesti rohtusid ja pean dieeti, siis ma elan selle protsessi üle, millest eelmises kommentaaris ka head meelt tundsin.

Tulles tagasi alguse juurde, soovitan ma kõigil, kes on parandamatult haigestunud, elada oma elu säästlikult kohtusaalis! Kui patoloogide komisjon ütleb, et minule see sobib, siis soovitan kõigile." (kirjaviis muutmata - toim.)