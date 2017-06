Amfetamiini käitlemine viis kaks meest aastateks vangi

Varem kohtulikult karistatud Sergey Kirsanov (31) ja Dmitri Argunov (29) ning varem karistamata Kristina Kuznetsova (26) ja Olga Argunova (30) mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises suures koguses, grupiga ja korduvalt.

Mullu 4. veebruaril omandas varem narkokuriteo eest vangistusega karistatud Sergey Kirsanov 500 grammi amfetamiinisisaldusega pulbrit, mille pidi kokkuleppe kohaselt müüma Argunovile hinnaga 4,50 eurot grammi kohta. Kirsanov andis amfetamiini sisaldanud paki edasi Kuznetsovale, kes koos abikaasadest Argunovi ja Argunovaga toimetas selle Argunovide elukohta. Seal lisati pulbrile ligi 100 grammi tuhksuhkrut ja pakendati aine edasimüümiseks sobivatesse väiksematesse pakenditesse. Seejärel asusid Argunova ja Kuznetsova koos kolme pakiga, milles kokku umbes 200 grammi narkoainet, teele järgmisele aadressile, et pulber seal omakorda edasi anda, kuid tee peal pidasid politseiametnikud nad kinni.

Dmitri Argunov ja Kristina Kuznetsova peeti samal päeval kahtlustatavatena kinni – esimene on siiani vahi all, teine vabastati mullu mais. Tänavu jaanuaris ületas Argunov uudisekünnise sellega, et põgenes koos ühe kaaslasega Narva arestimajast. Samal päeval peeti ta siiski kinni.

Kohtusse saadeti kriminaalasi arutamiseks üldmenetluse korras. Pärast prokuröri esitatud tõendite uurimist esitati taotlus lahendada asi kokkuleppemenetluses.

Kohus kinnitas prokurör Günter Kooviti, süüdistatavate ja nende kaitsjate kokkulepped ning mõistis Sergey Kirsanovi viieks aastaks ja kaheksaks kuuks ning Dmitri Argunovi liitkaristusena viieks aastaks, seitsmeks kuuks ja 28 päevaks vangi. Argunova ja Kuznetsova karistused – vastavalt neli aastat ja kaheksa kuud ning neli aastat, kolm kuud ja kolm päeva vangistust jättis kohus täitmisele pööramata tingimusel, et süüdimõistetud ei pane viieaastasel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Süüdimõistetutel tuleb riigile tasuda sundraha ning ekspertiisi- ja kaitsjatasud.