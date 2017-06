Igasugu lepingute ja asjade puhul on oluline lugeda seda, mis on peenikese kirjas kogu muu kupatuse lõpus. Sest seal võib peituda tõeline tõde. Kui see lugemata jätta, olgu lohakusest või sellest, et silmanägemine on tönts, võib rängalt tünga saada.