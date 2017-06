Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast märku andma need, kel tänavu on täitunud viieaastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.

"Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja armastust sedavõrd väärika aja jooksul üleval hoida, tuleb kindlasti tunnustada. Neid väärikaid üles seades telefoni või e-kirja vahendusel, saab maakond ja kogukond näidata, et hoolib neist ja hindab neid väärtusi, mida nemad aastakümnete jooksul on kandnud ja edasi andnud," ütles Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Oma osalemissoovi saab kuni 8. septembrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee.

Tunnustamine leiab aset 15. septembril kell 15.00 Rakvere Kolmainu kirikus.

Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid. Kokku registeerus 25 paari, kes tähistasid möödunud aastal oma kuldpulma, 55. või 60. pulma-aastapäeva.