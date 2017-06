Võidupüha jumalateenistusel Rakvere Pauluse pühakojas tuli esmaettekandele riigi sünnipäevaks kirjutatud teos

Viru maleva kaplan, Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja ja Virumaa praost Tauno Toompuu ütles, et Pauluse kirik on kui vabaduse sümbol, mis pole valmis saanud. Ta võrdles seda vabadusega, mida tuleb kaitsta, kuhu panustada, mida ehitada. "Aidaku kõigevägem meid selle ülesande täitmises," palus Toompuu. Vaimulikud rääkisid tänasel jumalateenistusel palju liitlaste abist ja palve ning usu jõust. Kalevi halli, võimla ja spordikirikuna rahvale tuttav hoone pühitses kirikuks toonane Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku piiskop Hugo Bernhard Rahamägi 16. juunil 1940. Arhitekt Alar Kotli projekteeris 1931. aastal asutatud Rakvere Pauluse kogudusele pühakoja Eesti Vabaduskirikuna, tähistamaks Eesti iseseisvuse 20 aasta juubelit. Hoone ei saanud kunagi valmis, sest II maailmasõda ja sellele järgnenud režiimimuutus ei andnud võimalust kogudusel pikalt tegutseda. 1951. aastal suleti punavõimude survel Pauluse kogudus ja 11 aastat pühakojana tegutsenud hoonest sai totalitaarrežiimi all võimla. Kirikust enam ei räägitud, vabadusest ammugi mitte. Jumalateenistusel olid esindatud ka Tapal baseeruvad liitlased. Teose “Sajandi lähedus” kandis ette Rakvere linna esinduskollektiiv kammerkoor Solare, dirigeeris Ka Bo Chan.