Uue nimega valimisliit avab uksed näitusega

Ehkki sellel nädalal Maltal töölähetuses viibiv Jaadla on ühes varasemas usutluses maininud, et nende valimisliidu vastu on huvi näidanud üle paarikümne inimese, ei soostunud Allan Jaakus ühtegi uut nime avalikustama. “Võin öelda, et suurt huvi on meie vastu tundnud nii endised reformierakondlased, kes on partei tegevuses pettunud, kui ka inimesed IRL-ist,” lausus ta.

Allan Jaakuse sõnul plaanitakse järgmisel nädalal valimisliidu Rakvere Heaks! Pika tänava kontori avaüritusena korraldada seal väike Rakvere linna ajalugu tutvustav näitus koos vestlusringiga.