Külma näpistatud peolised kinnitasid keha tulikuuma supiga

Hiljem selgus, et täna oli kokal paremini välja tulnud hernesupp, mis sai sööjatelt vaid kiidusõnu. Supiportsjoni juurde käis leivakäär ja maiustada sai kohukesega. Suuremad mehepojad nurisesid, et kõht jäi tühjaks, väiksemad preilid ei suutnud muud süüa, kui vaid paar lusikatäit supileent.

Peoline Kaspar ütles, et supp oli ülituline ja keel selle söömisest valus, kuid õige mees ei kurda. "Sööb ka siis, kui on kuum."

Noortepeol toidujagajana tegutsev Väike-Maarja naiskodukaitse liige Sirje Tiimus rääkis, et ta on neljandat päeva toitu jagamas. "Täna olen tantsupeol ja homme laulupeol. Väsinud ei ole ole, lapsed on toredad. Kui nemad peavad ilmale vastu, siis meie ka," ütles Tiimus.

Tantsupeoliste maitseeelistuse kohta ütles naine, et neil on nuudlisupi asemel valitud täna pigem hernesuppi ja eile seljankat.

Tiimus ütles, et lapsed söövad kenasti. "Mõni ütleb, et ei taha. Et magustoitu ei sööda, on üllatus, täna oli kohupiimakreem, ka seda ei tahetud," imestas Tiimus, kes on peol esimest korda toitu jagamas. "Mulle meeldib siin. Rahva seas olla ja ennast proovile panna, kas suudan hakkama saada."

Tiimus sõnas, et kui jälle tuleb kutse tantsu- ja laulupeole, on ta kohal. "Järgmisena suundun toitu jagama Kaitseliidu meestele õppusele Siil," sõnas Tiimus.