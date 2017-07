Jaapani tippmuusik töötleb Arvo Pärdi ja Bachi teoseid

Kato Kuniko on praegusaja klassikalises muusikas üks eredamaid staare. Legendaarse Jaapani löökpillimängija Keiko Abe juures õppinud Kuniko on saanud muusikamaailma kõrgeimaid autasususid ning on omal alal ületamatu virtuoos.

Jaani kiriku kontserdil saab muu hulgas kuulata täiesti uudselt seadistatud Arvo Pärdi teost “Für Alina” ja teisi geniaalse helilooja pärle. Samuti kõlavad uuendatult vanameister Johann Sebastian Bachi surematud teosed.

Kontsert “Pärt ja Bach” on kavas ka 14. juulil Tallinnas Niguliste kirikus.

Festival Klaaspärlimäng toimub Tartu Jaani kirikus 6.–11. juulini ning toob sel aastal lavale suurteoseid ja kammerlikke kooslusi enam kui kümne riigi artistidelt. Nüüdis- ja klassikalist muusikat ühendaval festivalil toimub 13 kontserti.