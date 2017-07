Linnakodaniku muuseumis on maagilise muusika õhtu

Timo Väänänen on 43-aastane produtsent ja muusik, kes on loonud muusikat ligikaudu 30 aastat. Ta maalib oma muusikat südantlõhestava melanhoolia, ängi ja tumeda-sügava häälega. Indrek Spungin on vabakutseline muusik ja kirjutaja. Ise armastab ta mõelda endast kui poeedist, kes ei viitsi hommikuti tööle minna. Indrek Spungini ülesastumised on segu pseudofolgist, dadaluulest ja numbritest, millel ei saagi nime olla. Vahel, mõtteharjutusena, peab ta ennast tuviks ja toimib nii, nagu paindlik on. Vihmase ilma korral on kontsert siseruumides.