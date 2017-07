Smart-ID-d saavad kasutada ka alaealised

Lapsele kuvatakse Smart-ID taotlemisprotsessi käigus link, kus lapsevanem saab digiallkirjaga lapse taotluse kinnitada. Eestis saavad nooremad kui 18-aastased taotleda Smart-ID-d praegu ainult elektrooniliselt nagu täisealisedki kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID-d, teatas SK ID Solutions.

Smart-ID kasutajate hulk on stabiilselt suurenenud ning praeguseks on Baltikumis üle 300 000 unikaalse Smart-ID kasutaja. Kui Eestis on Smart-ID kasutajaid 60 000, siis Lätis on uue autentimisvahendi võtnud kasutusele juba 160 000 ning Leedus 82 000 inimest. Ühes päevas kasutab Smart-ID-d keskmiselt 65 000 inimest.

Smart-ID kasutamiseks tuleb Google Playst või App Store'ist laadida nutiseadmesse Smart-ID rakendus ning tuvastada oma isiku Mobiil-ID või ID-kaardi abil. Nii nagu ID-kaardi ja Mobiil-ID jaoks, on ka Smart-ID kasutamiseks vaja PIN1 ja PIN2-koode, mille kasutaja loob samas rakenduses. Smart-ID kasutamine on tasuta.

SK ID Solutions on spetsialiseerunud rahvusvahelistele e-identiteedi lahendustele. Ettevõte om Eesti riigi partner sertifikaatide väljastamisel isikut tõendavatele dokumentidele. Lisaks võimaldab ettevõtte loodud lahendus erinevate riikide kodanikel e-teenustesse sisse logida ning digitaalallkirju anda. SK ID Solutions teenindab enam kui 600 organisatsiooni, mille hulgas on nii finants-, tervishoiu- kui ka muud era- ja riigisektori e-teenused. Ettevõtte teenustel on Eestis üle 700 000 lõppkasutaja.