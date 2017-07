Aitäh, vastasrind, meie valitsuse toetamise eest

Õige, Hanno Pevkur, sa oled praeguse valitsuse eesmärgist täpselt aru saanud – vähem ebavõrdust, võrdsemad võimalused, nõrgemate aitamine.

Paljulapseliste perede toetamine, noorte huvihariduse lisarahastus, „viimane miil“, mis viib kiire netiühenduse maapiirkondadesse, tasuta koolitoit, lisainvesteeringud taristusse, ka kohaliku raudteeühenduse kiirendamisse, tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni, mis toob enamikule töötajatest igakuiselt pangaarvele üle 60 lisaeuro, tervishoiu jõuline rahastamine, tulevikku vaatav majanduspoliitika… Need näited tulevad esimesena meelde.

Reformierakonna esimehel on õigus, nii teemegi nõrgemate – nii inimeste kui ka valdkondade – järele aitamisega tugevamaks kogu Eesti. Koalitsioonisaadikuna on mul loomulikult meeldiv lugeda opositsiooniesindaja nõustumist meie poliitikaga. Aitäh, vastasrind, valitsuse toetamise eest.

Kuid ma ei mõista Hanno Pevkuri juttu, kuidas meie valitsus Eestit minevikku tagasi suunab. See vastaks tõele, kui oleksime üle võtnud Reformierakonna majandus- ja maksupoliitika, mis tõesti Eestit paigal hoidsid. Aga seda me ei teinud ja ütlesime reformierakondlikust minevikust lahti. Meie valitsus suunab Eestit võrdsemasse, hoolivamasse, tervemasse, majanduslikult edukamasse, turvalisse ja kaitstud, liitlasi mõistvasse Eestisse.

Pevkur muretseb, et seis parlamendis on uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks ääretult keeruline. Ongi. Ka mina ei näe praegu sotside, IRL-i ja Keskerakonna valitsusele alternatiivi. Esiteks ei näe ma, kes veel suudaks moodustada parlamendienamuse (ärge vaid rääkige muinasjuttu Reformi ja Keski liidust, sest see pole lihtsalt võimalik) ning teiseks on nüüdne koalitsioon minu jaoks Eestile parim võimalikest.

Küll aga oskan soovitada, kust saab Pevkur vastuse oma küsimusele, kas Keskerakond esindab rahvarinde või interrinde ideoloogiat? Selleks on meie valitsusliidu aluspõhimõtted aastateks 2016-2019, kus on selgelt ka öeldud, et NATO ja EL on Eesti julgeoleku ja heaolu olulisemad tagatised ning me hoiame kodakondsuspoliitika seniseid aluspõhimõtteid.

Seega ei ole põhjust hirmutada interrindega, kui räägime keskpartei siseotsingutest. Küll nad oma asjad ise klaarivad, loodetavasti küll ilma Savisaareta, kes on samasugune vari minevikust nagu opositsiooni kukkunud Reformierakonna paanikajutud. Aga eks Savisaar ja Reformierakond Toompeal ongi mõlemad iseenda poolt kõrvale tõugatud.

