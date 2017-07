Fotod: Võsul meisterdati liivaskulptuure

"Iga kord on olnud ilus ilm," tõi liivaskulptuuride võistluste kohta välja Rakvere linnakunstnik Teet Suur, kes tänavu oli kolmandat aastat ettevõtmise žüriis.

Kuigi 17 soojakraadi ei ole juulikuu kohta just palav, tõi päikesepaisteline suvepäev randa hulga rahvast. Liivaskulptuuride kerkimine tekitas põnevust ja elevust, seda jälgisid paljud.

Teet Suur märkis tänavuse suurvõistluse eripäranana, et seekord oli ette antud teema, mida varem ei ole olnud.

Liivaskulptuurid pidid olema lastekirjanduseteemalised.

Üks ettevõtmise korraldajatest, kohaliku lasteaia õpetaja Maire Muruvee rääkis, et tänavune võistlus pühendati suuresti laste- ja noorteaastale. "On kaks asja, mida lapsed suvel peaksid rohkem tegema: liikuma ja väärtkirjandust lugema. Seepärast saigi valitud teemaks lastekirjandus, et lastele meelde tuletada, kui rikastav on raamatute maailm tegelikult," sõnas Maire Muruvee. Tänavu olid ka päevajuhtideks lapsed.

Liivaskulptuuride meisterdamise võistlus toimus neljandat aastat järjest. Tegelikult on aga ettevõtmise ajalugu palju pikem. Võsul on liivakujude tegemises võisteldud juba möödunud sajandi lõpuaastatest alates, kuid vahepeal tulid vahed sisse. Nüüd on aga ettevõtmisel kujunenud oluline koht kultuurikalendris.

Liivaskulptuuride võistluse üks positiivne külg on see, et ettevõtmine liidab püsielanikkonda ja suvitajaid ning seda korraldatakse ühiselt.

Lisaks kohalikele Vihula valla elanikele ning neile, kel seal suvekodud, oli liivaskulptuuride meisterdajate seas ka kaugemalt tulnuid, näiteks sõitsid tiimid kohale Rakverest ja Kundast, aga ka Elvast ja mujaltki. Osales ka üks Rootsi-Taani segavõistkond.

Liivakujude tegemisel meisterdajatel fantaasiast puudu ei tulnud.

Näiteks Kundast kohale sõitnud võistkond tegi Suure Tõllu kuju.

Saku tiim Suvesõbrad aga valmistas koeratüdruk Lotte skulptuuri. Lotte oli juba valmimisjärgus sedavõrd tõetruu, et võistkonnale elasid kaasa paljud. "Meid seob kirg," ütles üks seltskonna liikmetest, kes lisas, et võistkonna moodustab kolmest perest koosnev sõpruskond.

Üks Võsu perevõistkondadest oli valinud endale nimeks Merejänesed ning seda põhjusega. Nimelt oli pere võtnud kaasa kaks küülikut, kellega soovijad said ka tutvust teha. Meisterdasid nad aga hoopis Ükssarvikut.

Praeguseks on liivaskulptuurid valmis saanud ning kõigil huvilistel on võimalik nendega Võsu rannas tutvust teha.

Ettevõtmise raames korraldati ka lastele mänge ja võistlusi ning jälgida sai teadusteatri etendust "Kolm põrsakest".