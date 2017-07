Kadrina apteegi lahtiolekuajad nörritavad kliente

Nimelt on tööinimestel keeruline jõuda apteeki, mis on avatud kella 8–17. Lisaks on apteek töötaja puhkuse tõttu 23. juulini suletud.

Südameapteegi bürooassistendi Kätlin Reisbergi sõnul on ettevõttel Kadrina apteegi lahtiolekuaegade pikendamine juba ammu kavas olnud, kuid tööjõu nappimise tõttu pole seda siiani teha saanud. ‟Kahjuks napib Rakvere kandis apteekreid, seetõttu ei ole saanud seda mõtet teostada,” selgitas Reisberg.