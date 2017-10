Laulumaiaste härrade ja prouade president – Helle Pajula

Kui sügisel 2014 lahkus meie seast suur publikulemmik, elu lõpul eraklikuna käitunud kõigi naiste lemmiklaulja Jaak Joala, andis perekond Kukk Helle Pajulale idee inimesed kokku võtta ja mälestada lauldes lahkunud muusikuid. Pajula tunnistab, et mõttel oli kohe jumet, sest ta tundis Joala lahkudes, et keegi väga oluline on läinud. “Tookord avastasin Jaak Joala laulud jälle, nüüd kuulan neid tihti. Eks Jaak Joala oli omal ajal ilus poiss, mul ikka silm puhkas,” ütleb Pajula.