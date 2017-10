Donna poe müüjad valiksid inimese, kes lükkaks tondilossid kokku

Keskpäevasest vestlusest tarmukate naistega tuli välja, et mõlemad on klientidega valimistest rääkimisest juba üpris väsinud. Paraku pole müüjatel erilist valikut ja suurem osa vestlustest kandub varem või hiljem ikka valimistele.

"Otsitakse vigu, laimatakse, süüdistatakse - see tekitab tõrke valimiste vastu," lausus Pille aktiivse kampaania ajal kõrvu jäänu kohta. "Jah, ja ütlevad, et meie teeme ja teised ei tee, aga lõppude lõpuks on kõik ühesugused. Ükskõik keda me sinna valime," lisas Taimi.

Pille sõnul andis ta oma hääle inimesele, kelle kohta teab, et too Rakvere linnavolikogusse niikuinii ei pääse. "Aga lõpuks saab sinna ikka inimene, kes mulle üldse ei meeldi," tähendas ta. "Täpselt nagu näiteks see (Valdo - M. M.) Randpere riigikogu valimiste ajal. Mis ta meie heaks on teinud?"

Pille märkis, et üks asi, mida Rakveres ei ole mitte keegi lubanud, kuid mille lubaja poolt ta hääletaks, on see, et likvideeritaks kõik tühjad, lagunenud ja koleda ilmega hooned. "Kohe kümne käega hääletaks," lausus ta.

Kohalike valimistega pea sama oluliseks peavad mõlemad naised praegu kestvat väikekaupluste säilimiseks algatatud aktsiooni, mille toetuseks allkirjade kogumiseks on poe leti peal suur mustade kaantega kaustik. Allkirju on sinna antud usinasti, lausa lehekülgede kaupa, ja see teeb müüjatel südame soojaks.

"Mis meid eriti üllatab, on see, et eriti noored inimesed toetavad ja annavad väga hea meelega oma allkirja väikekaupluste toetuseks. Tulevad poodi, loevad kaane pealt ja panevad ilma ühegi küsimuseta allkirja sinna alla. Selle kohta pole küll mitte keegi mitte ühtegi negatiivset asja öelnud," lisas Pille.

Oma toetusallkirja jättis müüjatega peetud vestluse ajal kaustikusse ka parasjagu poes käinud rakverlane Kadri.