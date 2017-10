Mitu häält keegi sai?

Kõige vähem rikuti sedeleid Haljala ja Rakvere vallas – kummaski kaheksa. Rakvere linna valimiskomisjoni esimehe Riina Männiste sõnul on kehtetute sedelite arv Rakveres valimistest valimistesse suhteliselt sarnane olnud. Seekordsed valimised paistsid silma aga sellega, et olematute numbrite või lihtsalt soditud sedelite kõrval oli päris palju sedeleid, millele oli mingi kommentaar või sõna kirjutatud. Nii soovis keegi hääletada näiteks Leopoldi poolt, keegi aga teatas, et pole kedagi, kelle poolt hääletada.

Haljala vald

Eesti Keskerakond

Koidu Saamot 78, Aivar Maurer 23, Jaan Meerits 23, Meeli Tamberg 11, Maire Muruvee 11, Urmas Einberg 11, Ellis Kalamets 9, Raivo Reinike 7, Galina Krivorutško 7, Erik Keskküla 7, Tarmo Nuija 6, Epp Ojalill 6, Eero Mandel 5, Rein Reimkel 4, Jaan Känna 4, Linda Hinrikus 4, Ivar Saarma 3

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Leo Bergström 82, Aarne Vaik 39, Andres Mülla 30, Aldis Neelokse 14, Olavi Kasemaa 6, Aivar Nael 6, Virko Sirkel 4, Pille Bergström 3, Elisabeth Orgmets 3, Riho Sarapuu 1

Valimisliit Plaan A

Anti Puusepp 64, Vello Väinsalu 60, Triin Toming 49, Gerly Herm 21, Swen Pahkla 19, Lembo Pikkamäe 16, Priit Rätsep 16, Kristel Tõnisson 16, Erkki Salak 10, Paul Lettens 9, Ahti Bach­blum 8, Age Kuusemets 7, Ivica Ednaševsky 7, Heli Hainas 5, Märt Einpalu 5, Helgi Pohlak 4, Neeme Kuningas 4, Laine Antonis 2, Taisi Lehtmets 0, Maie Kaja 0

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

Tea Treufeldt 39, Anneli Alemaa 22, Kristel Strazdin 12, Urve Rosenberg 10, Lea Aasa 7, Jaan Kruus 6, Marge Tambik 5, Annely Põld 4, Madis Ojaliiv 4, Aider Voogla 3, Jüri Undusk 3, Aleks Strazdin 3, Enno Tammemäe 3, Monika Kreek 0

Eesti Reformierakond

Leo Aadel 131, Arvi Ööpik 59, Greete Toming 42, Eha Sirelbu 26, Mare Raja 25, Krista Keedus 22, Malle Laos 19, Kristjan Alanurme 18, Uno Õunapuu 17, Madis Mülla 15, Ivar Lilleberg 14, Toomas Varek 11, Alvar Jõe 10, Jüri Teppe 9, Andrus Mill 8, Anti Tõld 8, Peep Tõnisson 7, Inge Laiv 6, Viivi Voorand 6, Kaili Kütt-Semjonov 5, Helin Tamm 4, Sten Karro 2

Valimisliit Maheda

Margus Punane 96, Rainer Lille 31, Urve Kingumets 29, Siiri Heinpõld 27, Meelis Kuzma 26, Eleri Aitman 25, Kristo Lipp 24, Avo Bergström 22, Mario Kütt 22, Peeter Orgmets 21, Riina Tamberg 19, Jüri Sikkut 19, Kalju Kivistik 17, Martti Samolberg 15, Margus Laigu 14, Sven Rannar 6, Madis Pilv 6, Liina-Kristiina Suvorova 6

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Annes Naan 120, Aide Veinjärv 33, Annika Hallimäe 27, Kristjan Altroff 25, Urmas Osila 23, Viivo Võlu 22, Andrus Aasmäe 21, Merli Tammi-Jõeveer 20, Andres Truman 19, Lii Undusk 15, Robert Aasa 13, Tõnis Sinila 10, Virge Ong 10, Tiit Pajuste 10, Hanno Nõmme 9, Helen Kool 8, Sirje Kornel 7, Hanna Nõmm 6, Kalju Kivi 6, Egon Spriit 5, Riina Kens 5, Ülle Kajando 5, Kaie Kruusmaa 4, Ruudo Liis 3, Heikki Koort 3

Üksikkandidaadid

Taimo Heinberk 6, Hannes Saksen 2

Kadrina vald

Valimisliit Koduvald

Erich Petrovits 73, Jaanus Reisner 47, Merlin Rosar 33, Helena Mägi 24, Mati Tiiter 21, Aleksei Osokin 18, Raido Nagel 18, Anu Faelmann-Klaus 18, Viive Tuuna 14, Valeri Pormann 14, Vahur Leemets 14, Hanna Ild 14, Kaire Pitka 13, Toomas Tingas 12, Iia Kaskla 11, Raivo Tribuntsov 10, Kadri Kruusmann 10, Evelin Tiiter 9, Kadi Koort 9, Marge Gross 9, Hannely Piiskoppel 8, Elmar Uke 5, Egert Hommik 5, Anne Mäeots 4, Ants Leht 4, Anni Ruusmann 2, Kert Loide 2