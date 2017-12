Estonian Cell: süvamere väljalasu toru leke on kardetust väiksem

Merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele.

Täna kontrollisid tuukrid Kunda lahes Estonian Celli süvamere väljalasu toru seisukorda. "Tuukrid leidsid ligikaudu ühe kilomeetri kaugusel kaldast kaks väikest pragu ja ühes kohas ühenduskoha nihke. Leke on kardetust väiksem, esialgsel hinnangul suundub enamik veest torus siiski ettenähtud süvamere väljalasu suunas, mis on 2,4 kilomeetri kaugusel kaldast," selgitas Lahe.

Esialgsel hinnangul on toru kahjustused mõjutatud ilmastikuoludest. Toru töökindel eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. Uurimistulemuste detailne kokkuvõte valmib uuel nädalal, 28. detsembriks, mille põhjaliku analüüsi järel koostab ettevõte lekke kõrvaldamise tegevuskava.

Siiri Lahe kinnitas veelkord, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele. "Meil on kohustus võtta tehasest väljuva puhastatud heitvee kvaliteediproove iga päev ja me oleme seda ka 12 aastat iga päev teinud. Kõik näitajad on vastanud ettevõttele seatud rangetele keskkonnanõuetele," selgitas ta.

Mereseire kohta selgitas Lahe, et tehase käivitamise järel tehti mereseiret igal aastal kuni kaldani välja. Kuna muutusi meretaimestikule ega -elustikule ei täheldatud, pikendas keskkonnaamet kompleksloaga määratud seirevahemikku kolmest kuni viie aastani.