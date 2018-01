Nädala algus toob pisut lumelisa

Esmaspäeval liigub aktiivne madalrõhkkond Läänemere äärest edasi Venemaale. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab lund ja lörtsi ning saartel ja läänerannikul ka vihma. Paiguti on jäidet. Mandril puhub idakaare-, saartel aga läänekaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm ning kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub idakaaretuul 3-8, õhtul saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Läänemerelt Venemaa poole ja tõenäoliselt kulgeb selle trajektoor üle Eesti lõunapiiri. Öösel on pilves ilm. Lumesadu levib edelast aeglaselt kirdesse, saartel sajab lisaks ka lörtsi. Puhub idakaaretuul 2-8, hommikul aga kirdetuul 5-10, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -5, saartel -1 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab, pärastlõunal sajuvõimalus aga väheneb. Puhub põhjakaaretuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.