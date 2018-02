Linn ja spordikool võtavad mõõtu korvpallis

"Oleme leidnud toreda väärika vastase, kelle suhtes me kerge lahingu ootuseid ei hellita," ütles linnapea Marko Torm. "Nad on küll nooremad, kuid mitu korda kiiremad, piisavalt pikad ja hea viskekäega korvpallurid. Saame näha, kas paremaks osutub kiirus või kaal, nooruse uljus või kogemused. Võime kindlad olla, et noored mehed tahavad dinosaurustel selja prügiseks teha."