Eeloleva nädala esimene pool läheb päev-päevalt soojemaks

Esmaspäeval jõuab Oslo lähistele uus aktiivne osatsüklon ja selle idaserv ulatub üle Eesti. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub kagutuul 3–9, saartel 7–12 m/s. Külma on 2–7 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni –3 kraadi.

Teisipäeval liigub see osatsüklon Stockholmi suunas ja nõrgeneb. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni –5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Paiguti esineb jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on –2 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval oleme läänepoolse madalrõhkkonna ja idapoolse kõrgrõhuala piirialal.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 5–10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni –5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. Paiguti on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni +2 kraadi.