Nika julgestab lendu Kundast – X Faktorisse ja Eesti Laulule

Kui Nika elust oleks laul, siis kõlaks esimeste sõnade seas Kunda nimi. Seal sündinuna on linn tal hinges. “Kunda on väga ilus, meri on puhas ja loodus on seal ikka jõhker,” kõneleb Nika, kes viimati sattus tsemendilinna kolm aastat tagasi. Ta tunnistab, et sinna kanti polegi väga põhjust sattuda – sõbrad on kõik pealinna kolinud. Ometi igatseb ta sealset Kronkskallast, kus lapsena talvel üles ronis, et siis lume lenneldes mäest alla tuhiseda.