Nädala kaja: ei saa me läbi Leeduta

Edasi läks aga kõik väga segaseks, sest Leedu sõdis vahelduva eduga Poolaga, Nõukogude Venemaaga, Vene valgekaartlastega, ning mingil hetkel isegi koos Nõukogude Venemaaga Poola vastu. Riik säilitas küll oma iseseisvuse, kuid kaotas lõpuks Poolale oma pealinna Vilniuse. Naabrite läbisaamine oli nii kehv, et kuni 1938. aastani puudusid Leedu ja Poola vahel diplomaatilised suhted, üle piiri ei liikunud rongid, telegraafiliinid ega isegi post. Ning kuigi Vilnius oli Poola käes juba alates 1920. aastast, sätestas 1922. aastal vastu võetud Leedu põhiseadus, et just Vilnius on riigi pealinn.

Ajaloost tänasesse päeva hüpates peab tõdema, et Leeduta me enam eriti hästi hakkama ei saa. Ilmselt ei suudaks paljud kujutada ette elu Maxima poodideta, põllumeestele on tuntud tehnikamüüja Dotnuva Baltic, väga suur hulk autoomanikke on oma kindlustuspartneriks valinud PZU. Leedu firmasid, mis end sügavale Eesti turule sisse on söönud, võiks loetleda veel ja veel. Balti päkapikkude elud põimuvad üha tihedamini ning eks ole Eesti firmasidki üha rohkem Leedu turule tungimas.