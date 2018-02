Juhtkiri: lapse huvi huvides

Mõnikord vaadatakse selliseid vanemaid etteheitvalt, justkui rööviksid nad lastelt lapsepõlve. Kuid kui kõik käib vabatahtlikkuse alusel, on vaid kiiduväärt, kui lapsel on võimalik leida see, mis päriselt köidab.

Ning see on väga tore, et võimalusi on rohkesti, tahab siis laps tegeleda idamaiste võitluskunstide, rahva- või muidu tantsu, koorilaulu, jalgpalli, inglise keele või millega iganes. Mõni lapsevanem katsetab võsukesega kõik võimaliku läbi: kui kusagil tundub lapsele meeldivat, siis seal ta jätkab, kui millegi põlgab ära, siis sinnapaika see jääb.