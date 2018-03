Rabe avamatš andis Tarvale viigi

JK Tarvas peatreener Tarmo Rebane kõneles, et nagu arvata võis, oli hooaja esimene mäng mõlema tiimi poolt rabe. “Oleme pidanud Rakvere kunstmurustaadioni jäiste olude tõttu viimastel nädalatel treenima eelkõige saalis ning see on jätnud oma jälje – saalijalgpall ning suure väljaku mäng on kaks eri asja, sest tunnetus on täiesti teine,” jätkas Rebane.