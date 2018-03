Urmas Laht võttis maaeluministeeriumi enda haardesse

Kadriorus põllumajandus-kaubanduskoja majas istub 2016. aasta 19. oktoobril koos isevärki ümarlaud: ühes leeris on piimalehmakasvatajad, teises seapidajad. Keset lauda on kõrges kuhjas miljonid eurod – olgugi et ülekantud tähenduses.