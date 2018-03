Vastukaja: tegelikult aeg ei oota

Mare Rossmann kirjutas südant valutades artikli eesti rahva tulevikust lootuses, et ehk järeltulev põlvkond on riigimehelikum. Tõepoolest, noortele anti võimalus kohaliku omavalitsuse valimistel osaleda, aga nad ei kasutanud seda (igast sajast 16–17-aastasest käis valimas seitse). Olgem ausad, ega nad ju palunudki seda võimalust.

Noored ei tulnud tänavatele valimisõigust nõudma, pigem suruti see neile peale. Arvatavasti loodeti neist nii-öelda trumpi tagataskusse reformierakonnale, kes tahtis seada toetust noorte hulgas vastukaaluks keskerakonna populaarsusele pensionäride seas. Mäletan, kuidas sai ühes valimisdebatis noortelt küsitud: “Kas olete nüüd valmis valima minema ja tunnete head meelt selle võimaluse üle?” Noorte peamine vastus oli, et nad ei lähe valima, kuna see on liiga suur vastutus.