Repliik: väike suur samm

Tapamaja töötajad said palgatõusu, kuid mitte nii suure, kui oli taotlenud ametiühing. Mittestreikinud töötajate palk tõusis protsendi-paari võrra. Niigi madala palga juures on see samaväärne pirukajuhtumiga streigi alguses: mittestreikijatele anti lihapirukas. Ega selle palgatõusugi eest muud saa.