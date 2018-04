Juhtkiri: ära karda kultuuri!

Midagi peaks leiduma igale maitsele. Ilmateade pole toredat ja sooja kevadilma lubanud, nii et hing saab rahulikult kunsti nautida ega kibele välja riisuma või peenramaad kaevama.

Ometi on tihtilugu nii, et esineja laval on viimase peal, kuid üles tuleb astuda pooltühjale saalile.