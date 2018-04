Lahinglaskmised panid ajateenijad proovile

„Sõdurid on julged ja näitavad initsiatiivi, vajaka jääb neil pigem ettevaatlikkusest," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Arno Kruusmann ning lisas, et seetõttu pöörati tähelepanu just maastiku varjeomaduste ning eri liikumisviiside dünaamilisemale kasutamisele.